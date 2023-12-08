Редактирование и оформление статей: обзоры программ

Опубликовать отзыв на яндекс картах 200Р Опубликовать отзыв на авито 120р Можно выполнить что то одно или сразу два Текст готовый выдаём Для этого у вас должен быть аккаунт Яндекс карт ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно наполнять сайт на тему софта (программы для ПК).
Вы должны понимать, что такое программы для ПК, тематика должна быть вам немного интересна, иначе ничего не получится.
Навыки исполнителя:
Понимание основ SEO, умение работать с ключевыми словами в текстах.
Умение работать в редакторе Wordpress.
Владение навыками работы в любом редакторе изображений.
Иметь похожий наполнения сайтов ранее.
Что делать:
Редактирование и корректура сырых текстов и превращение их качественные и оформленные статьи на сайте. Есть примеры, по ним и будем работать.
Каждая статья - это описание отдельной программы по уже продуманной структуре.
В админке Wordpress находится текст в черновом варианте, что надо сделать:
отредактировать, текст подогнав под предложенную нами структуру,
убрать все повторы смыслов (похожие предложения), оставив только уникальные и полезные абзацы.
исправить ошибки - пунктуация, орфография.
Найти в поисковике 2-3 подходящих изображения (скриншота программы) для каждой статьи, обработать в любом редакторе изображений и добавить в статью.
оформить текст: расставить заголовки, блоки внимания, выделения жирным, списки маркированные и нумерованные, прописать альты к картинкам.
Найти источник загрузки программы или файла и приложить ссылку.
Есть готовый пример, покажу расскажу.
Объемы:
Готовая статья получается 5000-7000 знаков без пробелов. По времени занимает 30-60 минут. В день нужно сдавать минимум 3 статьи.
Бюджет $1 за 1000 cбп в готовой статье.
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