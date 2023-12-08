Редактирование и оформление статей: обзоры программ

Наполнение сайтовОткрыт3 заявки28 просмотров
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Нужно наполнять сайт на тему софта (программы для ПК).

Вы должны понимать, что такое программы для ПК, тематика должна быть вам немного интересна, иначе ничего не получится.

Навыки исполнителя:

  • Понимание основ SEO, умение работать с ключевыми словами в текстах.

  • Умение работать в редакторе Wordpress.

  • Владение навыками работы в любом редакторе изображений.

  • Иметь похожий наполнения сайтов ранее.

Что делать:

Редактирование и корректура сырых текстов и превращение их качественные и оформленные статьи на сайте. Есть примеры, по ним и будем работать.

Каждая статья - это описание отдельной программы по уже продуманной структуре.

В админке Wordpress находится текст в черновом варианте, что надо сделать:

  • отредактировать, текст подогнав под предложенную нами структуру,

  • убрать все повторы смыслов (похожие предложения), оставив только уникальные и полезные абзацы.

  • исправить ошибки - пунктуация, орфография.

  • Найти в поисковике 2-3 подходящих изображения (скриншота программы) для каждой статьи, обработать в любом редакторе изображений и добавить в статью.

  • оформить текст: расставить заголовки, блоки внимания, выделения жирным, списки маркированные и нумерованные, прописать альты к картинкам.

  • Найти источник загрузки программы или файла и приложить ссылку.

Есть готовый пример, покажу расскажу.

Объемы:

Готовая статья получается 5000-7000 знаков без пробелов. По времени занимает 30-60 минут. В день нужно сдавать минимум 3 статьи.

Бюджет $1 за 1000 cбп в готовой статье.

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