Отзывы на Яндекс картах

Наполнение сайтовОткрыт3 заявки18 просмотров
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Нужно оставить отзыв на яндекс картах.Оплата после 3 суток публикации на сайте.Плачу по 45 руб. за каждый отклик.Отправляйте заявки только если вы проживаете в г.Москве.

10 дней назад
Сергей
50 летРоссия
месяц в сервисе
Был
12 часов назад
1 отзыв
Заявки фрилансеров
Алина
16 лет
6 дней в сервисе
Была
4 дня назад
6 дней назад
Марина
28 лет
15 дней в сервисе
Была
6 дней назад
10 дней назад
Леонид
51 год
10 дней в сервисе
Был
10 дней назад
10 дней назад
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