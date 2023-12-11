Доработать сайт

Веб-программированиеЗакрыт9 заявок158 просмотров
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Нода и реакт. Запустить готовый вывод и проверить сайт на ошибки, пофиксить баги.

Желательно напишите свою цену. Ищем опытных и сдержанных, со стальными нервами :)

React.js
12 дней назад
evgeniymngr
Евгений 
18 летУкраина
6 месяцев в сервисе
Был
5 дней назад