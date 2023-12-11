Доработать сайт

День добрый, сайт на Woocommerce + плагин Flexible Shipping Нужно либо корректно настроить этот, либо сделать каким то другим решением Смысл задачи сделать доставку по зонам как на карте (см.скриншот) У зон разные стоимости. ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нода и реакт. Запустить готовый вывод и проверить сайт на ошибки, пофиксить баги.
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