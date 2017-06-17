spbsergey

Сергей spbsergey

 
42 года
9 лет на фриланс-бирже
Был
2 месяца назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Доработка базы данных в конструкторе DataExpress

    Требуется помощь в доработке базы данных, созданной в конструкторе DataExpress. Необходимо разобраться в загрузке, редактировании данных и возможных доработках. База представляет собой каталог товаров с группировкой по поставщикам и ценам. Подробности будут предоставлены после обращения.

    Разработка программНастройка баз данных
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    месяц назад

  • Наполнении сайта товарами

    $200

    Требуется специалист для наполнения сайта товарами. Необходимы усидчивость и внимание для клонирования страниц, изменения названий и характеристик товаров. Работа легкая, но требует минимум 5-8 часов в день. Оплата составляет 1000 руб. в день за 200 страниц (5 руб./стр.).

    Добавление товаровНаполнение сайтов
    Наполнение сайтов22 заявки
    Закрыт
    год назад

  • Консультация по натяжке HTML верстки на WordPress

    Требуется консультация по интеграции HTML верстки на WordPress. Необходимо объяснить исполнителю, как настроить администрирование блоков каталога и кнопок, чтобы можно было самостоятельно вносить изменения, добавлять товары, иконки и управлять их порядком без программиста.

    HTMLWordPress
    Системы управления (CMS)1 заявка
    Закрыт
    2 года назад

  • SVG-иконки

    Необходимо отрисовать 14 SVG-иконок для левого меню сайта, посвященного железобетонным изделиям. Иконки должны быть качественными и детализированными, чтобы четко передавать суть изображаемого. Примеры и требования предоставлены. Включены иконки для бордюрного камня, колодцев, труб и других изделий.

    Иконки и Пиксель-арт20 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Разработать сайт (каталог) на WordPress

    Требуется разработка сайта-каталога на WordPress для продажи железобетонных изделий. Необходим полный цикл работ: дизайн, верстка и функционал. Ожидаются советы по юзабилити и рекомендациям для улучшения. Ищется профессиональная команда для реализации проекта с живой коммуникацией.

    WordPress
    Сайты «под ключ»14 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Верстка сайта для WP

    Есть готовый дизайн, необходимо сделать профессиональную верстку для WordPress с последующим переносом контента.  ВЕРСТКА, НАТЯЖКА, ПЕРЕНОС! Сайт должен быть скоростным, отображаться на всех устройствах и тд Тематика (продажи железобетонных изделий) https://kgbi-1.ru/ - ...

    WordPress
    HTML-верстка43 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Работа с сайтом на WordPress

    Добрый день. Нужен специалист по работе с сайтом на WP на долгосрочной основе. Нужно будет наполнять сайт (страницы) контентом. Возможно искать картинки, заказывать текста, и тд. Знания в области SEO приветствуются. В приоритете ...

    WordPress
    Наполнение сайтов19 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Дизайн сайта на строительную тематику (ЖБИ)

    Добрый день. Необходимо сделать дизайн сайта на железобетонную тематику.  под Bootstrap (12 колоночную сетку) Просьба указать ориентировочную стоимость, сроки и портфолио.  Более подробное ТЗ скину в личку при выборе исполнителя.

    Bootstrap
    Дизайн сайтов53 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Оптимизация и продвижение сайта

    Добрый день!  Требуется оптимизация и продвижение сайта http://kgbi-1.ru/  Директ и AdWords на данный момент не интересует. Оплата за продвижение "двадцати" ключей тоже. Ядра нет, (старое) нужно собирать. Можем совместными усилиями, так как товар ...

    Google Ads
    Поисковые системы (SEO)18 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Сделать сайт на WordPress

    Добрый день. Необходимо сделать сайт на WordPress Вот образец приблизительно каким я хочу его видеть (пример структуры сайта). Дизайн конечно же измениться. https://www.antech.ru/

    WordPress
    Сайты «под ключ»19 заявок
    Закрыт
    7 лет назад