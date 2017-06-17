Добрый день! Требуется оптимизация и продвижение сайта http://kgbi-1.ru/ Директ и AdWords на данный момент не интересует. Оплата за продвижение "двадцати" ключей тоже. Ядра нет, (старое) нужно собирать. Можем совместными усилиями, так как товар ...