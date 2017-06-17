Требуется помощь в доработке базы данных, созданной в конструкторе DataExpress. Необходимо разобраться в загрузке, редактировании данных и возможных доработках. База представляет собой каталог товаров с группировкой по поставщикам и ценам. Подробности будут предоставлены после обращения.
- Веб-программирование1 заявкаЗакрытмесяц назад
- $200
Требуется специалист для наполнения сайта товарами. Необходимы усидчивость и внимание для клонирования страниц, изменения названий и характеристик товаров. Работа легкая, но требует минимум 5-8 часов в день. Оплата составляет 1000 руб. в день за 200 страниц (5 руб./стр.).Наполнение сайтов22 заявкиЗакрытгод назад
Требуется консультация по интеграции HTML верстки на WordPress. Необходимо объяснить исполнителю, как настроить администрирование блоков каталога и кнопок, чтобы можно было самостоятельно вносить изменения, добавлять товары, иконки и управлять их порядком без программиста.Системы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт2 года назад
Необходимо отрисовать 14 SVG-иконок для левого меню сайта, посвященного железобетонным изделиям. Иконки должны быть качественными и детализированными, чтобы четко передавать суть изображаемого. Примеры и требования предоставлены. Включены иконки для бордюрного камня, колодцев, труб и других изделий.Иконки и Пиксель-арт20 заявокЗакрыт2 года назад
Требуется разработка сайта-каталога на WordPress для продажи железобетонных изделий. Необходим полный цикл работ: дизайн, верстка и функционал. Ожидаются советы по юзабилити и рекомендациям для улучшения. Ищется профессиональная команда для реализации проекта с живой коммуникацией.Сайты «под ключ»14 заявокЗакрыт2 года назад
Есть готовый дизайн, необходимо сделать профессиональную верстку для WordPress с последующим переносом контента. ВЕРСТКА, НАТЯЖКА, ПЕРЕНОС! Сайт должен быть скоростным, отображаться на всех устройствах и тд Тематика (продажи железобетонных изделий) https://kgbi-1.ru/ - ...HTML-верстка43 заявкиЗакрыт4 года назад
Добрый день. Нужен специалист по работе с сайтом на WP на долгосрочной основе. Нужно будет наполнять сайт (страницы) контентом. Возможно искать картинки, заказывать текста, и тд. Знания в области SEO приветствуются. В приоритете ...Наполнение сайтов19 заявокЗакрыт5 лет назад
Добрый день. Необходимо сделать дизайн сайта на железобетонную тематику. под Bootstrap (12 колоночную сетку) Просьба указать ориентировочную стоимость, сроки и портфолио. Более подробное ТЗ скину в личку при выборе исполнителя.Дизайн сайтов53 заявкиЗакрыт7 лет назад
Нужен специалист для увеличения скорости загрузки сайта на WordPress https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/?url=https%3A%2F%2Fkgbi-1.ru%2F&tab=mobile Просьба указать цену, сроки и перечень работ.Системное администрирование15 заявокЗакрыт7 лет назад
Добрый день! Требуется оптимизация и продвижение сайта http://kgbi-1.ru/ Директ и AdWords на данный момент не интересует. Оплата за продвижение "двадцати" ключей тоже. Ядра нет, (старое) нужно собирать. Можем совместными усилиями, так как товар ...Поисковые системы (SEO)18 заявокЗакрыт7 лет назад
Добрый день. Необходимо сделать сайт на WordPress Вот образец приблизительно каким я хочу его видеть (пример структуры сайта). Дизайн конечно же измениться. https://www.antech.ru/Сайты «под ключ»19 заявокЗакрыт7 лет назад
Из нескольких каталогов конкурентов, необходимо сделать один:) Что-то взять от туда, что то от сюда)) Всю необходимую информацию готов скинуть на почту. Далее цена, сроки.Иллюстрации и Рисунки18 заявокЗакрыт8 лет назад
Из нескольких каталогов конкурентов, необходимо сделать один, наш собственный:) Что-то взять от туда, что то от сюда)) Всю необходимую информацию готов скинуть на почту.Верстка полиграфии18 заявокЗакрыт8 лет назад