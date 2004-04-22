Той, кого ви шукаєте. Якісна робота на результат!

Ви в гонитві за гарантованою якістю?

Шукаєте того, хто цінує Ваш час, виконуючи роботу за короткий термін?

Тоді радий вітати Вас у своєму профілі! Ви потрапили куди треба

Мене звуть Олександр, я фрілансер.

Маю дике бажання допомогти Вам отримати якісно зроблену роботу в короткі терміни. Маю хороший досвід у перекладі, редагуванні та написанні текстів різної тематики.

Трохи про себе.

Творчий і цілеспрямований чоловік. Люблю завершувати справи вчасно та якнайшвидше, без втрати якості. Прихильник простих і зрозумілих слів.

Завжди працюю на результат, виконую замовлення якісно та в найкоротший термін, за приємну плату.

Буду радий співпраці!