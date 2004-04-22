7_oleksand_7

Олександр 7_oleksand_7

 
21 год
год на фриланс-бирже
Был
год назад
Той, кого ви шукаєте. Якісна робота на результат!

Ви в гонитві за гарантованою якістю?

Шукаєте того, хто цінує Ваш час, виконуючи роботу за короткий термін?

Тоді радий вітати Вас у своєму профілі! Ви потрапили куди треба

Мене звуть Олександр, я фрілансер.

Маю дике бажання допомогти Вам отримати якісно зроблену роботу в короткі терміни. Маю хороший досвід у перекладі, редагуванні та написанні текстів різної тематики.

Трохи про себе.

Творчий і цілеспрямований чоловік. Люблю завершувати справи вчасно та якнайшвидше, без втрати якості. Прихильник простих і зрозумілих слів.

Завжди працюю на результат, виконую замовлення якісно та в найкоротший термін, за приємну плату.

Буду радий співпраці!

#80Написание обзоров
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средняя оценка
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процент рекомендаций
#1240
рейтинг фрилансера
Для подсчета статистики необходимо не менее 5 отзывов за год
0 из 5

Отзывы заказчиков

marta_stepanets
Марта 
30 лет
2 года в сервисе
Была
16 дней назад
$1
10 баллов
год назад
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Написание обзоров
Швидко та якісно виконане завдання
Якісно пояснення завдання, вчасна виплата
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