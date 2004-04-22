Той, кого ви шукаєте. Якісна робота на результат!
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Шукаєте того, хто цінує Ваш час, виконуючи роботу за короткий термін?
Тоді радий вітати Вас у своєму профілі! Ви потрапили куди треба
Мене звуть Олександр, я фрілансер.
Маю дике бажання допомогти Вам отримати якісно зроблену роботу в короткі терміни. Маю хороший досвід у перекладі, редагуванні та написанні текстів різної тематики.
Трохи про себе.
Творчий і цілеспрямований чоловік. Люблю завершувати справи вчасно та якнайшвидше, без втрати якості. Прихильник простих і зрозумілих слів.
Завжди працюю на результат, виконую замовлення якісно та в найкоротший термін, за приємну плату.
Буду радий співпраці!
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средняя оценка
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процент рекомендаций
#1240
рейтинг фрилансера
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0 из 5
Отзывы заказчиков
$1
10 баллов
год назад
Написание обзоров
Швидко та якісно виконане завдання
Ответный отзыв
Якісно пояснення завдання, вчасна виплата