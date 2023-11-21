Результат-ваша Мета!
Good day,мене звати Олександр)
Володію досконало россійскою та українським)
Маю грунтовні знання в англійскій мові)
Зроблю переклад якісно та вчасно)
Накопичую досвід для досягання вищої якості праці)
Є активним користувачем соцмереж,пишу відгуки та рецензії)
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средняя оценка
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процент рекомендаций
#1251
рейтинг фрилансера
Для подсчета статистики необходимо не менее 5 отзывов за год
0 из 5
ТОП-50— Копирайтинг
Отзывы заказчиков
$1
10 баллов
год назад
Английский языкНаписание обзоров
Рекомендую до співпраці
Ответный отзыв
Дуже хороший і надійний роботодавець. Я рекомендую його!
$1
10 баллов
год назад
Русский языкНаписание обзоров
Все як завжди швидко та якісно зроблено
Ответный отзыв
Все як завжди добре
$1
10 баллов
год назад
Все як завжди добре
Ответный отзыв
Співпраця на висоті
$1
10 баллов
год назад
Написание отзывов
Рекомендую до співпраці
Ответный отзыв
Гарно попрацювали
$1
10 баллов
год назад
Написание отзывов
Швидко та якісно виконана робота
Ответный отзыв
Дуже дякую, з Вами приємно співпрацювати
Копирайтинг
4 отзыва
$1/час
от $1от 1 дня
#22