Levax

Олександр Левицький Levax

 
26 лет
год на фриланс-бирже
Был
3 месяца назад
Результат-ваша Мета!

Good day,мене звати Олександр)

Володію досконало россійскою та українським)

Маю грунтовні знання в англійскій мові)

Зроблю переклад якісно та вчасно)

Накопичую досвід для досягання вищої якості праці)

Є активним користувачем соцмереж,пишу відгуки та рецензії)

#20Android
#21iOS
#49Русский язык
#54Английский язык
#84Написание обзоров
#89Написание отзывов
...
средняя оценка
...
процент рекомендаций
#1251
рейтинг фрилансера
Для подсчета статистики необходимо не менее 5 отзывов за год
0 из 5
ТОП-50
Копирайтинг

Отзывы заказчиков

marta_stepanets
Марта 
30 лет
2 года в сервисе
Была
16 дней назад
$1
10 баллов
год назад
Написати відгук на англійській мові
Английский языкНаписание обзоров
Рекомендую до співпраці
Дуже хороший і надійний роботодавець. Я рекомендую його!
Ответный отзыв
marta_stepanets
Марта 
30 лет
2 года в сервисе
Была
16 дней назад
$1
10 баллов
год назад
Написати відгук на російській мові
Русский языкНаписание обзоров
Все як завжди швидко та якісно зроблено
Все як завжди добре
Ответный отзыв
marta_stepanets
Марта 
30 лет
2 года в сервисе
Была
16 дней назад
$1
10 баллов
год назад
Написати відгук щодо додатку
Все як завжди добре
Співпраця на висоті
Ответный отзыв
marta_stepanets
Марта 
30 лет
2 года в сервисе
Была
16 дней назад
$1
10 баллов
год назад
Написати відгук щодо додатку
Написание отзывов
Рекомендую до співпраці
Гарно попрацювали
Ответный отзыв
marta_stepanets
Марта 
30 лет
2 года в сервисе
Была
16 дней назад
$1
10 баллов
год назад
Написати відгук щодо додатку
Написание отзывов
Швидко та якісно виконана робота
Дуже дякую, з Вами приємно співпрацювати
Ответный отзыв
Копирайтинг
4 отзыва
$1/час
от $1от 1 дня
#22