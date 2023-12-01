Создание сайта/платформы

$7000
Веб-программированиеЗавершен1 заявка23 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Добрый день. Подскажите пожалуйста, вы могли бы взяться за реализацию подобного (https://www.curseforge.com) проекта? С некоторыми добавлениями по концепции и дизайнерскими решениями. Цель: Создать площадку для размещения файлового контента, который будет монетизирован (оплата авторам контента). Заранее спасибо

23 дня назад
Zenachi1994
29 летУкраина
4 месяца в сервисе
Был
16 дней назад
Выбранный исполнитель
WebArtyom
Артём 
37 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
5 часов назад
23 дня назад
$7000
30 дней
Исключительная работа от команды Артёма! Рекомендую работать с ребятами. Реализовали даже лучше, чем мы сами об этом могли подумать. Благодарность, и дальнейшая работа - вот что нас ждем впереди!
Спасибо Тарасу за интересный проект, четкую постановку задач, быструю коммуникацию и комфортное сотрудничество. Буду рад поработать с вами еще.