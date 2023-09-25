Zenachi1994

Тарас Дубина Zenachi1994

 
30 лет
2 года на фриланс-бирже
Был
год назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$18000
выплачено фрилансерам
75%
заказов с исполнителем
1
постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Платформа для публикации игровых модов

    $7500

    Разработка платформы для публикации игровых модов, включающей регистрацию пользователей, загрузку аддонов, систему наград, уведомления и админ-панель. Пользователи смогут просматривать, скачивать и публиковать контент, а администраторы — управлять сайтом и проверять загружаемые файлы. Сложная иерархия категорий обеспечит удобный поиск и навигацию.

    Создание веб-приложений
    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Завершен
    год назад

  • Создание сайта/платформы

    $7000

    Необходимо разработать веб-платформу для размещения файлового контента с функцией монетизации для авторов. Проект включает в себя доработку концепции и дизайнерских решений, ссылаясь на существующие примеры. Ожидается создание удобного интерфейса и системы оплаты для пользователей.

    Создание сайтов
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    год назад

  • Создание сайта-платформы

    $3500

    Ищется специалист для создания сайта-платформы с нуля. Необходимо разработать архитектуру, создать прототип и дизайн для сайта. Ожидается качественная реализация всех этапов проекта.

    Дизайн сайтов
    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Завершен
    2 года назад

  • Создание сайта-платформы

    $3500

    Требуется разработка сайта-платформы «под ключ». Необходимо создать архитектуру, прототип и дизайн для полноценного функционирования сайта. Ожидается профессиональный подход и внимание к деталям.

    Дизайн сайтов
    Сайты «под ключ»нет заявок
    Закрыт
    2 года назад

Отзывы фрилансеров

WebArtyom
38 лет
13 лет в сервисе
Был
9 часов назад
$7500
10 баллов
год назад
Платформа для публикации игровых модов
Создание веб-приложений
Спасибо Тарасу за интересные задачи и комфортное сотрудничество, рад с вами работать снова и буду рад поработать еще
Артём, действительно является ТОПовым исполнителем! Выполняет сложнейшие задачи не только по созданию платформ, но и их оптимизации,адаптации и т.д. Поодолжаем дальше работать!
Ответный отзыв
WebArtyom
38 лет
13 лет в сервисе
Был
9 часов назад
$7000
10 баллов
год назад
Создание сайта/платформы
Создание сайтов
Спасибо Тарасу за интересный проект, четкую постановку задач, быструю коммуникацию и комфортное сотрудничество. Буду рад поработать с вами еще.
Исключительная работа от команды Артёма! Рекомендую работать с ребятами. Реализовали даже лучше, чем мы сами об этом могли подумать. Благодарность, и дальнейшая работа - вот что нас ждем впереди!
Ответный отзыв
WebArtyom
38 лет
13 лет в сервисе
Был
9 часов назад
$3500
10 баллов
2 года назад
Создание сайта-платформы
Дизайн сайтов
Спасибо Тарасу за интересный проект, отличная постановка задач, быстрая коммуникация, работаем дальше
Спасибо большое Артёму, за проделанную работу! Команда исполнителей - тонко прочувствовала наши потребности, и реализовали всё в полном обьеме. Обязательно продолжим работу с автором, так как впереди ещё множество проектов!
Ответный отзыв