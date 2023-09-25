Zenachi1994

Разработка платформы для публикации игровых модов, включающей регистрацию пользователей, загрузку аддонов, систему наград, уведомления и админ-панель. Пользователи смогут просматривать, скачивать и публиковать контент, а администраторы — управлять сайтом и проверять загружаемые файлы. Сложная иерархия категорий обеспечит удобный поиск и навигацию.
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недостаточно оценок
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недостаточно рекомендаций
$18000
выплачено фрилансерам
75%
заказов с исполнителем
1
постоянных исполнителей
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нет безопасных платежей
- $7500Сайты «под ключ»1 исполнительЗавершенгод назад
- $7000
Необходимо разработать веб-платформу для размещения файлового контента с функцией монетизации для авторов. Проект включает в себя доработку концепции и дизайнерских решений, ссылаясь на существующие примеры. Ожидается создание удобного интерфейса и системы оплаты для пользователей.Веб-программирование1 исполнительЗавершенгод назад
- $3500
Ищется специалист для создания сайта-платформы с нуля. Необходимо разработать архитектуру, создать прототип и дизайн для сайта. Ожидается качественная реализация всех этапов проекта.Сайты «под ключ»1 исполнительЗавершен2 года назад
- $3500
Требуется разработка сайта-платформы «под ключ». Необходимо создать архитектуру, прототип и дизайн для полноценного функционирования сайта. Ожидается профессиональный подход и внимание к деталям.Сайты «под ключ»нет заявокЗакрыт2 года назад
Отзывы фрилансеров
$7500
10 баллов
год назад
Создание веб-приложений
Спасибо Тарасу за интересные задачи и комфортное сотрудничество, рад с вами работать снова и буду рад поработать еще
Ответный отзыв
Артём, действительно является ТОПовым исполнителем! Выполняет сложнейшие задачи не только по созданию платформ, но и их оптимизации,адаптации и т.д. Поодолжаем дальше работать!
$7000
10 баллов
год назад
Создание сайтов
Спасибо Тарасу за интересный проект, четкую постановку задач, быструю коммуникацию и комфортное сотрудничество. Буду рад поработать с вами еще.
Ответный отзыв
Исключительная работа от команды Артёма! Рекомендую работать с ребятами. Реализовали даже лучше, чем мы сами об этом могли подумать. Благодарность, и дальнейшая работа - вот что нас ждем впереди!
$3500
10 баллов
2 года назад
Дизайн сайтов
Спасибо Тарасу за интересный проект, отличная постановка задач, быстрая коммуникация, работаем дальше
Ответный отзыв
Спасибо большое Артёму, за проделанную работу! Команда исполнителей - тонко прочувствовала наши потребности, и реализовали всё в полном обьеме. Обязательно продолжим работу с автором, так как впереди ещё множество проектов!