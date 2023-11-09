Необходимо задеплоить веб-сайт на сервер, привязать его к домену и восстановить работу. Проект включает фронтенд на Typescript с React и Material-UI, а также бэкенд на NestJS с базой данных PostgreSQL. Также требуется дальнейшая поддержка и доработки сайта по ставке 1000 р/час.
- $100Веб-программирование6 заявокЗакрытгод назад
Необходимо провести детальный тест бек энда проекта и исправить выявленные ошибки. Требуется опыт работы с Nest.js, SQL-базами данных (Postgresql), TypeORM и Git. Оплата составляет 600 рублей в час. Ожидается возможность совместной работы в команде и понимание хостинга git репозиториев, таких как GitHub.Веб-программирование3 заявкиЗакрытгод назад
Ищется фронт-енд разработчик для постоянного сотрудничества. Необходимо сверстать сайт и подключить бек-энд. Оплата 10$ в час, сроки - 1 месяц. Требуются навыки работы с Vue.js, Nuxt.js, SEO оптимизации и настройкой серверов. Ожидается коммуникабельность и самостоятельность, готовность предложить идеи по улучшению проекта.Веб-программирование9 заявокЗакрытгод назад
Требуется консультация по бухгалтерскому учету для нового проекта. Необходимо помочь в выборе подходящей среды для учета и разработать систему учета доходов и расходов. Ожидается профессиональный подход к организации учета финансовых данных.Бухгалтерские услуги3 заявкиЗакрытгод назад