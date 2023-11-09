Необходимо задеплоить веб-сайт на сервер, привязать его к домену и восстановить работу. Проект включает фронтенд на Typescript с React и Material-UI, а также бэкенд на NestJS с базой данных PostgreSQL. Также требуется дальнейшая поддержка и доработки сайта по ставке 1000 р/час.