Консультация по поводу бухгалтерского учета финансовых данных проекта

Бухгалтерские услугиЗакрыт3 заявки20 просмотров
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Собираюсь скоро открывать свой проект, и встал вопрос.

Нужна консультация по поводу финансового учета данных проекта, в выборе среды для учета, в последствии создание системы учета доходов, расходов проекта.

2 месяца назад
guest_16969499644437
Украина
2 месяца в сервисе
Был
19 дней назад