Составить balance sheet

Бухгалтерские услугиЗакрыт1 заявка21 просмотр
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Используя фин модель и P&L сделать balance sheet на текущую дату для компании в сфере финтек.

4 месяца назад
guest_1693414319763
4 месяца в сервисе
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4 месяца назад