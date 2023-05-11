Составить balance sheet

Здравствуйте, месяц бьюсь постоянно какие то ошибки налоговая находит, нужна помощь пошаговая с Вашим онлайн курированием. Нужно подать на вычет 3ндфл
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Используя фин модель и P&L сделать balance sheet на текущую дату для компании в сфере финтек.
- Похожие заказы
- Бухгалтерские услугинет заявокЗакрыт4 месяца назад
Здравствуйте. Ип стал инвалидом первой группы из-за рака 4й степени, можно ли списать налог? Если да, что нужно предоставить и куда?Бухгалтерские услуги1 исполнительЗакрыт4 месяца назад
Здравствуйте. Я отправил декларацию по УСН, а затем выплачивал налог. Но из-за того, что начался переход на ЕНС, сколько налога осталось выплатить на сайте я не видел. И вот, когда ЕНС уже заработал, я увидел, ...Закрыт4 месяца назад
Необходимо сдать отчёт на ФОП 3 групыБухгалтерские услуги3 заявкиЗакрыт6 месяцев назад
Работаю ведущим бухгалтером на участке заработной платы уже 10 лет. Полное ведение участка+ статистическая отчётность по заработной плате, ФСЗН , БГС, декларация по подоходному налогу и все что необходимо, в т.ч. часть кадровые документы, штатное ...Бухгалтерские услугинет заявокЗакрыт7 месяцев назад
Проще объяснить все по телефонному звонку. Компания "Центр бизнес автоматизации"Закрыт6 месяцев назад
На основании технического задания создать отчётность финансовую и подкорректировать по замечаниям аналитическуюБухгалтерские услуги2 заявкиЗакрыт7 месяцев назад
нужен бухгалтер, который знает сервис продамус и мог бы созвониться через зум со мной и объяснить как работать там с рассрочками нужна разовая консультация по этому сервисуБухгалтерские услугинет заявокЗакрыт7 месяцев назад
Р/с Тинькофф. Сфера деятельности исключительно Вайлдбериз. ИП без работниковЗакрыт7 месяцев назад