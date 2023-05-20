Консультация бухгалтера - как сдавать отчеты онлайн

Используя фин модель и P&L сделать balance sheet на текущую дату для компании в сфере финтек.
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Приветствую
Нужна помощь в виде консультации опытного бухгалтера по теме - как сдавать отчеты онлайн. Мне нужно, чтобы меня проконсультировали в азах организации системы электронной сдачи отчетов (не учить как сдавать или делать сами отчеты - это будет делать бухгалтер, я хочу разобраться как организовать эту систему, что нужно, перед тем как найду нового бухгалтера).Мы сдаем отчеты "на бумажке" с бухгалтером с которым работаем много лет, но нужно обновиться. Понимаю, что могу сама разобраться, но нужно вчитываться, искать, а времени нет. Будет прекрасно, если за 5 минут мне все расскажут знающие люди.
где взять электронный ключ (для ТОВ и СПД)и какой нужен, есть ли электронные печати?
в каких программах сдавать. они бесплатные?
что нужно чтобы в ней зарегистрироваться
как происходит удаленная сдача отчетов с бухгалтером?
для того, чтобы во "вчасно" загрузить акт выполненных работ нужна только подпись из п.1?
более подробно вопросы отправлю в личку
200 грн
Благодарю!
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