Консультация бухгалтера - как сдавать отчеты онлайн

Приветствую

Нужна помощь в виде консультации опытного бухгалтера по теме - как сдавать отчеты онлайн. Мне нужно, чтобы меня проконсультировали в азах организации системы электронной сдачи отчетов (не учить как сдавать или делать сами отчеты - это будет делать бухгалтер, я хочу разобраться как организовать эту систему, что нужно, перед тем как найду нового бухгалтера).Мы сдаем отчеты "на бумажке" с бухгалтером с которым работаем много лет, но нужно обновиться. Понимаю, что могу сама разобраться, но нужно вчитываться, искать, а времени нет. Будет прекрасно, если за 5 минут мне все расскажут знающие люди.

где взять электронный ключ (для ТОВ и СПД)и какой нужен, есть ли электронные печати? в каких программах сдавать. они бесплатные? что нужно чтобы в ней зарегистрироваться как происходит удаленная сдача отчетов с бухгалтером? для того, чтобы во "вчасно" загрузить акт выполненных работ нужна только подпись из п.1?

более подробно вопросы отправлю в личку

200 грн

Благодарю!