Dion55555

Андрий Dion55555

 
41 годАвстрия/Вена
2 года на фриланс-бирже
Был
год назад
Диктор. Озвучка

Диктор. Озвучка.

Начитываю любые тексты. Озвучиваю разными голосами.

Делаю Быстро.

Цены предлагайте сами

Своя звукокабинка.

Диктор (лат. dictor — «говорящий», производное от лат. dicere — «говорить»[1]) — человек, осуществляющий чтение информационных, политических, художественных, рекламных материалов у микрофона в прямом эфире и в магнитной записи[2].

  • На телевидении и радио диктор ведёт студийные и внестудийные передачи всех видов и жанров, выступает как ведущий в передачах, не требующих актёрского исполнения и специальных знаний, выразительно читает в кадре и за кадром тексты передач, идущих в прямом эфире либо в видеозаписи.
  • На спортивных соревнованиях объявляет зрителям результаты спортсменов, в игровых видах спорта — авторов голов, замены и порядок выхода с трибун.
  • На вокзалах и в аэропортах зачитывает информационные сообщения; управляет телемеханическими указателями времени отправления автобусов, поездов, самолётов, судов.
  • На предприятиях ведёт передачу специальных программ и оперативной информации по служебной радиотрансляционной сети, передаёт распоряжения руководства и различные объявления.