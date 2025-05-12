Моделирование стола + рендер + пошаговые снимки +материалы

$35
  1. Биржа фриланса
  2. 3D-графика
Открыт5 заявок35 просмотров

Нужно смоделировать стол по изображению (файл прикреплю).

Это учебный проект, поэтому сложных деталей не требуется - просто качественная 3D-модель, соответствующая фото.

Что нужно:

3D-модель стола по образцу (в любом удобном формате, например .max)

Финальный рендер (1–3 изображения, желательно с освещением и тенью)

Пошаговые снимки экрана (скриншоты или сохранения этапов моделирования) для отчёта

3D-моделирование3ds MaxРендерингСоздание скриншотов
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