Требуется профессиональный 3D-скульптор для создания высокодетализированной фотореалистичной модели головы известного персонажа. Необходимо учитывать уникальные черты лица и текстуры кожи. Модель должна быть совместима с Reallusion Character Creator (форматы FBX или OBJ). Опыт работы в ZBrush или аналогичных программах и портфолио с примерами фотореалистичных 3D-моделей обязательны.
Моделирование стола + рендер + пошаговые снимки +материалы
Нужно смоделировать стол по изображению (файл прикреплю).
Это учебный проект, поэтому сложных деталей не требуется - просто качественная 3D-модель, соответствующая фото.
Что нужно:
3D-модель стола по образцу (в любом удобном формате, например .max)
Финальный рендер (1–3 изображения, желательно с освещением и тенью)
Пошаговые снимки экрана (скриншоты или сохранения этапов моделирования) для отчёта
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