Ищу профессионального 3D-скульптора для создания высокодетализированной и фотореалистичной 3D-модели головы известного персонажа. Цель — добиться уровня реализма, превосходящего автоматические ИИ-инструменты, с акцентом на точное воспроизведение черт лица и текстуры кожи. Я работаю с Reallusion Character Creator и Headshot 2, но их результаты не дают нужного уровня фотореализма. Анимацию и интеграцию в Reallusion я беру на себя, ваша задача — создать скульпт.

**Требования к результату:**

- Фотореалистичная 3D-модель головы на основе предоставленных фото (есть несколько ракурсов).

- Высокая детализация: поры, морщины, текстура кожи, мелкие особенности лица (например, асимметрия).

- Модель должна быть совместима с Reallusion Character Creator (форматы FBX или OBJ).

- Учёт уникальных черт лица персонажа для максимальной узнаваемости.

**Требуемые навыки:**

- Опыт работы в ZBrush или аналогичных программах (Blender Sculpting, Unreal Engine).

- Навыки создания фотореалистичных 3D-персонажей для кино, игр или рекламы.

- Глубокое понимание анатомии лица и текстурирования кожи (например, карты нормалей, подповерхностное рассеивание).

- Умение работать с фото-референсами для точного воспроизведения внешности.

- Желательно: портфолио с примерами фотореалистичных моделей лиц.

**Условия:**

- Это платный проект, бюджет обсуждаем индивидуально в зависимости от вашего опыта.

- Сроки гибкие, приоритет — качество.

- Возможность дальнейшего сотрудничества на других проектах.

Для понимания ваших возможностей от вас требуется ссылка на ваше портфолио с примерами фотореалистичных 3D-моделей и краткое описание вашего опыта.