Требуется 3D-художник для работы над постапокалиптическим проектом Frozen Ship. Необходимо создавать стилизованные low poly модели окружения, техники, построек и предметов. Оптимизация моделей для игрового движка и участие в разработке визуального стиля. Необходимы навыки работы с Blender, Maya, 3ds Max и понимание геймдев-пайплайна.
Требуется 3D-скульптор для создания фотореалистичной модели персонажа
Ищу профессионального 3D-скульптора для создания высокодетализированной и фотореалистичной 3D-модели головы известного персонажа. Цель — добиться уровня реализма, превосходящего автоматические ИИ-инструменты, с акцентом на точное воспроизведение черт лица и текстуры кожи. Я работаю с Reallusion Character Creator и Headshot 2, но их результаты не дают нужного уровня фотореализма. Анимацию и интеграцию в Reallusion я беру на себя, ваша задача — создать скульпт.
**Требования к результату:**
- Фотореалистичная 3D-модель головы на основе предоставленных фото (есть несколько ракурсов).
- Высокая детализация: поры, морщины, текстура кожи, мелкие особенности лица (например, асимметрия).
- Модель должна быть совместима с Reallusion Character Creator (форматы FBX или OBJ).
- Учёт уникальных черт лица персонажа для максимальной узнаваемости.
**Требуемые навыки:**
- Опыт работы в ZBrush или аналогичных программах (Blender Sculpting, Unreal Engine).
- Навыки создания фотореалистичных 3D-персонажей для кино, игр или рекламы.
- Глубокое понимание анатомии лица и текстурирования кожи (например, карты нормалей, подповерхностное рассеивание).
- Умение работать с фото-референсами для точного воспроизведения внешности.
- Желательно: портфолио с примерами фотореалистичных моделей лиц.
**Условия:**
- Это платный проект, бюджет обсуждаем индивидуально в зависимости от вашего опыта.
- Сроки гибкие, приоритет — качество.
- Возможность дальнейшего сотрудничества на других проектах.
Для понимания ваших возможностей от вас требуется ссылка на ваше портфолио с примерами фотореалистичных 3D-моделей и краткое описание вашего опыта.
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