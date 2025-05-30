3D-художник (Low Poly)

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Открыт2 заявки11 просмотров

Ищем 3D-художника для работы над атмосферным проектом Frozen Ship — постапокалиптическим приключением о выживании в замёрзшем мире. Необходимо создавать стилизованные low poly модели окружения, техники, построек, мебели и предметов. Оптимизация моделей для игрового движка, участие в проработке визуального стиля и атмосферы мира. Требуются навыки работы с Blender, Maya, 3ds Max и понимание геймдев-пайплайна.

3D-моделирование3ds MaxBlender
13 часов назад
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Антон
 
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