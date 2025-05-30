Ищем 3D-художника для работы над атмосферным проектом Frozen Ship — постапокалиптическим приключением о выживании в замёрзшем мире. Необходимо создавать стилизованные low poly модели окружения, техники, построек, мебели и предметов. Оптимизация моделей для игрового движка, участие в проработке визуального стиля и атмосферы мира. Требуются навыки работы с Blender, Maya, 3ds Max и понимание геймдев-пайплайна.