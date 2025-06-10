Renderdock Studio ищет талантливого 3D-художника для создания оружия, гражданской и военной техники. Обязанности включают моделирование техники под задачи проекта, адаптацию и оптимизацию ассетов под разные платформы и устройства, а также работу в команде для единого визуального стиля. Требования: владение Blender, Maya, 3ds Max, ZBrush, Substance Painter; знание пайплайна от блокинга до текстур; умение в SubDiv-моделировании. Приветствуется опыт в геймдеве, инженерное образование и понимание устройства техники, оружия и авиации. Что предлагается: удаленная работа, фулл-тайм, почасовая оплата, конкурентная зарплата, гибкий график, дружный коллектив и возможность прокачки скилла на интересных проектах.