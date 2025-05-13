На проект требуется архвизер с опытом работы в 3ds max и V-ray. Задачи включают работу с большими сценами, оптимизацию геометрии и настройку фотореалистичного рендера. Необходимы навыки моделирования и опыт работы с Forest pack и rail clone. Важно соблюдать сроки и следовать техническому заданию.