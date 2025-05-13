Требуется смоделировать стол по прикрепленному изображению для учебного проекта. Необходимо создать качественную 3D-модель, финальный рендер (1–3 изображения с освещением и тенью) и пошаговые снимки экрана процесса моделирования для отчета. Формат модели - любой удобный, например .max.
Blender
Текст задания
1. Построить сцену из геометрических примитивов (призма, сфера, конус, цилиндр)
2. Отрегулировать положение элементов в пространстве.
3. Выполнить модификацию объектов
4. Создать 4-5 источников света с различными параметрами.
Пример работы с объектами на скриншоте.(файл)
референс - дом будущего, как объект насыщенный элементами с различной модификацией и источниками света
!!! ИТОГОВАЯ РАБОТА: два файла, 1) дом без модификации 2) дом с модификациями (как на фото в примере)
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