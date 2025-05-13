Blender

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Текст задания

1. Построить сцену из геометрических примитивов (призма, сфера, конус, цилиндр)

2. Отрегулировать положение элементов в пространстве.

3. Выполнить модификацию объектов

4. Создать 4-5 источников света с различными параметрами.

Пример работы с объектами на скриншоте.(файл)

референс - дом будущего, как объект насыщенный элементами с различной модификацией и источниками света

!!! ИТОГОВАЯ РАБОТА: два файла, 1) дом без модификации 2) дом с модификациями (как на фото в примере)

3D-моделированиеBlender
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