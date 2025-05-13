Текст задания

1. Построить сцену из геометрических примитивов (призма, сфера, конус, цилиндр)



2. Отрегулировать положение элементов в пространстве.



3. Выполнить модификацию объектов



4. Создать 4-5 источников света с различными параметрами.



Пример работы с объектами на скриншоте.(файл)



референс - дом будущего, как объект насыщенный элементами с различной модификацией и источниками света



!!! ИТОГОВАЯ РАБОТА: два файла, 1) дом без модификации 2) дом с модификациями (как на фото в примере)