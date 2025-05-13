Необходимо создать 3d модель для дальнейшей печати на 3d принтере.

ТЗ: Модель 7-10 см. Парень на скейте, в прыжке. Есть его реальные фотографии на скейте + портрет. Хотелось бы реалистичного исполнения и портретного сходства. Не точь-в-точь, но чтобы угадывался человек. Файлы для печати принимаются в формате: stl, step, obj.

Срок сдачи модели в печать: 12-13 июня.