Требуется UI/UX-дизайнер для создания дизайна desktop-приложения на Electron. Необходимо продумать интерфейс, отрисовать компоненты и улучшить UX. Опыт работы с десктоп-приложениями и уверенное владение Figma обязательны. Примеры работ обязательны, предпочтение отдается проектам для десктопа.
Дизайн интерфейса карточной игры в 3D.
Необходимо сделать дизайн интерфейса карточной игры в 3D. Интерфейс включает в себя игровой стол и бэкграунд. Стиль конечной картинки - реалистичный премиум, как у приложения PPPOKER, пример стиля прилагаю. Необходимо понимать, что картинка будет использоваться в игре в интернете, а не в качестве примера интерьера. Качество картинки касаемо дизайна должно соответствовать сегодняшнему времени.Также, мультяшный, слотовый, старые стили не подойдут. Картинка должна быть в художественном и игровом стиле, как у современных покерных румов в интернете. Картинку можно дорабатывать в различных программах.
Нужно три вида интерфейса:
1. Бэкграунд, стол, у которого будет сукно синего цвета, как на примере и фактура сукна такая же (https://ru.pinterest.com/pin/693272936373806353/?fbclid=IwAR06s0J-R2D4lpQQMFXQhbQ659SEgPv9lQADlYpm9tTctGyesJmRzHPTGTs) на сукне можно сделать такую же полоску, окантовку стола можно сделать из пластикового материала.
2. Бэкграунд, стол, у которого будет сукно бордового цвета, как на примере (https://ru.pinterest.com/pin/103512491427225377/?fbclid=IwAR2rX6UFZHVrtCiXTZfrYUzg3JapUXp3LwTvrdFedx-4t6ZOrf-c2Xy6FfQ) и фактура сукна такая же как у стола с сукном синего цвета. Окантовку стола можно сделать кожаную, также внутри можно расположить декоративную полосу и лаконичные фонарики, как на примере.
3. Бэкграунд, стол, у которого будет сукно зеленого цвета, как на примере (https://ru.pinterest.com/pin/6192518229737764/) и фактура сукна такая же как у стола с сукном синего цвета. Окантовку стола можно сделать кожаную как на примере, также внутри можно расположить декоративную полосу, которая будет отличаться от предыдущих.
Конечные картинки нужны в размерах, которые я прилагаю в файле. Для мобильной и планшетной версии нужны горизонтальный и вертикальный виды. Для остальных только горизонтальные. Разрешение должно быть подобающим, чтобы не было видно пикселей.
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