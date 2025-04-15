Разработка UI/UX-дизайнера

$200
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн интерфейсов и игр
Открыт1 заявка36 просмотров

📌 Ищу UI/UX-дизайнера для desktop-приложения (Electron)

У нас полностью готовое desktop-приложение (разработано на Electron), и сейчас стоит задача:

  • продумать дизайн продукта;

  • отрисовать все необходимые компоненты;

  • сделать удобный, современный и понятный интерфейс с учётом UX для десктопа.

💼 Что нужно:

  • Опыт в создании интерфейсов для desktop-приложений (не только сайты/мобилки);

  • Понимание специфики UX на Windows/macOS;

  • Уверенная работа в Figma (или другом удобном инструменте);

  • Умение предлагать улучшения, если где-то UX хромает.

🎯 Важно:

  • Приложение уже готово — от тебя нужен дизайн на основе готового функционала;

  • Присылайте примеры ваших работбез портфолио не рассматриваю;

  • Желательно, чтобы в портфолио были desktop-приложения или панели/интерфейсы (не лендинги).

Если всё совпадает — напиши в ЛС или оставь комментарий, обсудим детали 🙌

FigmaUI/UXСоздание пользовательских интерфейсов
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Никита
 
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