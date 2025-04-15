Нужен 2D-дизайнер для полной смены дизайна готовой игры, аналогичной Geometry Dash. Работа с Unity. Требуется создать новый визуальный стиль, сохраняя элементы оригинала.
Разработка UI/UX-дизайнера
📌 Ищу UI/UX-дизайнера для desktop-приложения (Electron)
У нас полностью готовое desktop-приложение (разработано на Electron), и сейчас стоит задача:
продумать дизайн продукта;
отрисовать все необходимые компоненты;
сделать удобный, современный и понятный интерфейс с учётом UX для десктопа.
💼 Что нужно:
Опыт в создании интерфейсов для desktop-приложений (не только сайты/мобилки);
Понимание специфики UX на Windows/macOS;
Уверенная работа в Figma (или другом удобном инструменте);
Умение предлагать улучшения, если где-то UX хромает.
🎯 Важно:
Приложение уже готово — от тебя нужен дизайн на основе готового функционала;
Присылайте примеры ваших работ — без портфолио не рассматриваю;
Желательно, чтобы в портфолио были desktop-приложения или панели/интерфейсы (не лендинги).
Если всё совпадает — напиши в ЛС или оставь комментарий, обсудим детали 🙌
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