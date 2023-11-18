Визуализация стульев
3D-графика
Добавленанет просмотров
месяц назад
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Визуализации были использованы в Amazon.
Модель подготовлена в Plasticity, рендер в KeyShot.
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