3D модель упаковки (мішок 25 кг)

Создать 3д модель персонажа, не более 10к полигонов
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Необхідно створити реалістичні 3D моделі, що будуть ілюстраціями для продуктів на сайті. Це мішки з сухою будівельною сумішшю 25 кг, умовно це можна вважати мішками з цементом.
Потрібно 3 візуально подібні моделі. Різниця виключно в контенті, файли для поліграфії, на основі яких друкувалась упаковка надам.
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