3D модель упаковки (мішок 25 кг)

Необхідно створити реалістичні 3D моделі, що будуть ілюстраціями для продуктів на сайті. Це мішки з сухою будівельною сумішшю 25 кг, умовно це можна вважати мішками з цементом.

Потрібно 3 візуально подібні моделі. Різниця виключно в контенті, файли для поліграфії, на основі яких друкувалась упаковка надам.