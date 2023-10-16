3D модель упаковки (мішок 25 кг)

3D-графикаЗакрыт8 заявок154 просмотра
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Необхідно створити реалістичні 3D моделі, що будуть ілюстраціями для продуктів на сайті. Це мішки з сухою будівельною сумішшю 25 кг, умовно це можна вважати мішками з цементом.

Потрібно 3 візуально подібні моделі. Різниця виключно в контенті, файли для поліграфії, на основі яких друкувалась упаковка надам.

2 месяца назад
Serg_R
Сергей 
35 летУкраина
10 лет в сервисе
Был
месяц назад