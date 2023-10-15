Виготовлення фігурок з пластмаси (всі матеріали будуть надані) по конк

3D-графикаЗакрыт4 заявки172 просмотра
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Ми - компанія, яка займається виготовленням ювелірних виробів, в тому числі різноманітних фігурок.

Шукаємо людину, яка б допомогла нам створювати основу для подальшого її пофарбування.

За день можна виготовити до 50 фігурок (оплата за кожну готову фігурку - 30 грн)

- Попереднього досвіду не потрібно;

- Комбінація дій для створення фігурки є простою (і буде надана в окремому файлі);

- Всі матеріали надаємо ми;

Якщо коротко, то потрібно:

- Змішати (в певній пропорції) два матеріали, швидко перемішати і залити у відповідну форму;

- Через 30 секунд дістати виріб;

- Відшліфувати фігурку;

- Проблемні зони (якась деталь фігурки не до кінця залилась в формі, наприклад) потрібно підкоригувати скульптурним пластиліном (надзвичайно простий етап);

- Покрити фігурку грунтівкою (також надамо).

Виконавець повинен бути акуратним в роботі, пунктуальним і відповідальним.

Будемо чекати на ваші пропозиції!)

2 месяца назад
guest_1695882363232
Украина
3 месяца в сервисе
Был
2 месяца назад
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