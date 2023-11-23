Конструкторське креслення дитячих ігрових майданчиків

$1
Чертежи и СхемыОткрыт4 заявки29 просмотров
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Потрібне детальне креслення всіх елементів для дитячих майданчиків. Матеріали - дерево , фанера , метал , канат. Для всіх елементів маємо 3d модель. Всього 70 різних елементів. Всі елементи знаходяться на сайті https://creatorkids.com.ua/catalog

месяц назад
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