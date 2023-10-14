Узел ввода FAR отрисовка 3D

Чертежи и СхемыЗакрыт2 заявки41 просмотр
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здравствуйте! нужно отрисовать в 3D похожий узел.

нужно понять стоимость и сроки.

спасибо

месяц назад
guest_1700468081114
месяц в сервисе
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месяц назад
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