Нужно построит 3 вид и аксонометрию с разрезом(для дз)

1. По заданным видам детали построить третий вид ; 2. Для изображения внутреннего контура детали выполнить ступенчатый разрез, при этом по выбранному положению секущих

плоскостей ступенчатый разрез выполнить на месте одного из видов; 3. Нанести размеры; 4. Заполнить основную надпись в графах: разработал, проверил, название чертежа, шифр чертежа (по указанию преподавателя), масштаб чертежа, группа учащегося. Порядок выполнения: 1. Выбрать формат и его расположение. Заполнить основную надпись; 2. По двум заданным видам наружной поверхности детали (таблица 7) построить ее третий вид; 2. 1. Вычертить линии внешнего контура детали на изображениях видов; 2. 2. Нанести осевые линии. 3. На главном виде, для изображения внутреннего строения детали, вы-полнить сложный ступенчатый разрез (секущие плоскости

заданы) и нанести на чертеже соответствующие обозначения; 4. В соответствии с ГОСТ 2.306–68 на разрезе нанести штриховку; 5. Нанести выносные, размерные линии и размерные числа в соответст- вии с ГОСТ 2.307–68 (см. пример выполнения задания) До 16 октября 17:00 от руки(просто надо рисунок)