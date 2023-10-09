Autocad По Картинке начертить простой чертеж

$20
Чертежи и СхемыЗакрыт8 заявок107 просмотров
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Добрый день,нужно примерно составить чертеж по картинкам

целиковая конструкция

прям все надо соблюсти,все детали,пазы

просто размеры можно любые

мне нужна наглядная схема
Любые вопросы,если надо еще фото
работа срочная очень

2 месяца назад
guest_1681314248335
Россия
8 месяцев в сервисе
Был
2 месяца назад
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