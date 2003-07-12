3 вид и аксонометрию с разрезом

1. По заданным видам детали построить третий вид ;

2. Для изображения внутреннего контура детали выполнить ступенчатый разрез, при этом по выбранному положению секущих плоскостей ступенчатый разрез выполнить на месте одного из видов;

3. Нанести размеры;

4. Заполнить основную надпись в графах: разработал, проверил, название чертежа, шифр чертежа (по указанию преподавателя), масштаб чертежа, группа учащегося.

Порядок выполнения:

1. Выбрать формат и его расположение. Заполнить основную надпись;

2. По двум заданным видам наружной поверхности детали (таблица 7) построить ее третий вид;

2. 1. Вычертить линии внешнего контура детали на изображениях видов;

2. 2. Нанести осевые линии.

3. На главном виде, для изображения внутреннего строения детали, вы-полнить сложный ступенчатый разрез (секущие плоскости заданы) и нанести на чертеже соответствующие обозначения;

4. В соответствии с ГОСТ 2.306–68 на разрезе нанести штриховку;

5. Нанести выносные, размерные линии и размерные числа в соответст-

вии с ГОСТ 2.307–68 (см. пример выполнения задания)

СРОК ДО 16(ПОНЕДЕЛЬНИК) в 17:00 от руки