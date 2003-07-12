3 вид и аксонометрию с разрезом

$4
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1.                          По заданным видам детали построить третий вид ;

2.                           Для изображения внутреннего контура детали выполнить ступенчатый разрез, при этом по выбранному положению секущих плоскостей ступенчатый разрез выполнить на месте одного из видов;

3.                          Нанести размеры;

4.                           Заполнить основную надпись в графах: разработал, проверил, название чертежа, шифр чертежа (по указанию преподавателя), масштаб чертежа, группа учащегося.

 

Порядок выполнения:

 

1.                          Выбрать формат и его расположение. Заполнить основную надпись;

2.                            По двум заданным видам наружной поверхности детали (таблица 7) построить ее третий вид;

 

2.                        1. Вычертить линии внешнего контура детали на изображениях видов;

2.                        2. Нанести осевые линии.

3.                           На главном виде, для изображения внутреннего строения детали, вы-полнить сложный ступенчатый разрез (секущие плоскости заданы) и нанести на чертеже соответствующие обозначения;

4.                          В соответствии с ГОСТ 2.306–68 на разрезе нанести штриховку;

5.                           Нанести выносные, размерные линии и размерные числа в соответст-

вии с ГОСТ 2.307–68 (см. пример выполнения задания)

СРОК ДО 16(ПОНЕДЕЛЬНИК) в 17:00 от руки

2 месяца назад
guest_1697294142231
Казахстан
2 месяца в сервисе
Был
2 месяца назад
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