Расчитать угол

Чертёж схема металло конструкции стола В скетчап Размеры Высота 75см Ширина 120см Глубина 60см
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На схеме есть прямоугольник к которому ведут зелёные линии от точек А,Б,С .
Есть заданные растояния между прямоугольником и точками .
НАДО ПРОСЧИТАТЬ УГОЛ ВЗОЖДЕНИЯ ЗЕНЫХ ЛИНИЙ точек А,Б,С в прямоугольник.?
Под каким углом входят зелёные линии в прямоугольник.
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