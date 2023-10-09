Сделать чертеж в AutoCAD

Чертежи и СхемыЗакрыт24 заявки139 просмотров
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Здравствуйте, есть рисунки, по рисункам нужно сделать чертеж в AutoCAD. Нужно перенести именно сам чертеж, без указателей размеров. Нужно выполнить 3 работы.

2 месяца назад
Ozy1
20 летРоссия
2 года в сервисе
Был
2 месяца назад
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