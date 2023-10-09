Добрый день,нужно примерно составить чертеж по картинкам целиковая конструкция прям все надо соблюсти,все детали,пазы просто размеры можно любые мне нужна наглядная схема Любые вопросы,если надо еще фото работа срочная очень
Создать CAD модель кулака автомобиля на основании 2х 3D сканов.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Ищу человека, кто хорошо разбирается в solidworks, fusion 360 и других программах для создания CAD модели автомобильных запчастей. Есть 3D сканы двух кулаков с разных моделей автомобилей и нужно создать один гибридный кулак. Подробности в личных сообщениях
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