Начертить вид сбоку и вид спереди зерносушилки по фоткам

1. По заданным видам детали построить третий вид ; 2. Для изображения внутреннего контура детали выполнить ступенчатый разрез, при этом по выбранному положению секущих плоскостей ступенчатый разрез выполнить на месте одного из видов; 3. Нанести размеры; ...
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Начертить вид сбоку и вид спереди с примерным соблюдением всех размеров, т.к нет габаритного чертежа, есть только фотки и некоторые схемы. Файлы прикреплю в переписке
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