Uml диаграммы

$3
Чертежи и СхемыЗакрыт2 заявки15 просмотров
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Мне нужны 2 разных типа uml-диаграммы (тему для uml-диаграммы нужно выбирать по вашему мнению)

месяц назад
guest_1700492261865
месяц в сервисе
Был
месяц назад