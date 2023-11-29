Оптимизация 3Д модели

3D-графикаОткрыт7 заявок97 просмотров
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Есть готовая модель в Blender

https://download.alesko.eu/divers/sklad.blend

В ней 4 600 объектов, 131 709 606 вершин, нужно оптимизировать модель и осставляем только одну стойку и экспортировать в формате glb.

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