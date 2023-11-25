3d анимация эзотерических книг

Сделать 4 анимации в в dragon bones
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
щем талантливых 3d аниматоров для сотрудничества в команде анимации эзотерических книг. Работы много. 20-30 эпизодов по каждой книге. Книги новые постоянно выбираем. Сейчас в работе 4 книги. Оплата поминутно 10-15 тыс руб минута. Первые же 30 сек оплачиваются, если все устраивает.
Нужно персонажей подбирать в стоках и адаптировать. Референсы в сценарии предоставляются.
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