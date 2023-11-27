Создание 3 D моделей для фирменного стиля

3D-графикаЗакрыт7 заявок55 просмотров
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Нужно создать объекты с учетом уже готового фирменного стиля

Необходимо предоставить два изображения в формате JPG ( вид сверху и перспектива), а также рабочий файл в формате 3D MAX

Пример работы прикрепляю

16 дней назад
guest_1701920837383
16 дней в сервисе
Был
12 дней назад
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