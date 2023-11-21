Unity нужно создать галерею используя Sony 3D плагин

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Задача: собрать сборку вот с этим плагином:

https://pro.sony/ue_US/products/professional-displays/spatial-reality-sdk-download

https://www.sony.net/Products/Developer-Spatial-Reality-display/en/develop/Unity/Setup.html

Он будет подтягивать предоставляемые 3д модели, тестирование будем делать мы так как там нужен специальный девайс

Потом нужно сделать самую простую галерею где по 15 секунд будут по очереди листаться эти модели через плагин

У нас есть какие то исходники самого тестовой сборки где библиотека уже работает

Некоторые настройки слайдшоу должны подтягиваться из XML (частота смены, порядок моделей и тд не много)

Подробности после договоренности о работе

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Unity
25 дней назад
Станислав
Украина
25 дней в сервисе
Был
25 дней назад
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