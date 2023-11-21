Необходимо сделать 10 гранник по размерам.

Задача: собрать сборку вот с этим плагином: https://pro.sony/ue_US/products/professional-displays/spatial-reality-sdk-download https://www.sony.net/Products/Developer-Spatial-Reality-display/en/develop/Unity/Setup.html Он будет подтягивать предоставляемые 3д модели, тестирование будем делать мы так как там нужен специальный девайс Потом нужно сделать самую простую галерею где по 15 секунд будут по очереди листаться ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
необходимо сделать обычный 10 гранник по размерам.
на фото указаны размеры грани в наклоне, длина 18мм, ширина 15мм.
общая высота самого кубика при таких размерах, будет 27-28 мм +-
в общем пишите, будут вопросы отвечу.
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