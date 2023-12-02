Архитектура

$60
3D-графикаЗавершен1 заявка10 просмотров
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3д модель дома и 3д модель кота

20 дней назад
guest_1700215579943
Чехия
месяц в сервисе
Была
12 часов назад
Выбранный исполнитель
HeadKillerOrig
Алексей 
20 летКазахстан
2 года в сервисе
Был
16 дней назад
20 дней назад
$60
3 дня
RUB
Заказывала у Алексея две работы по 3D-графике. Могу подтвердить, что он настоящий профессионал: оперативное реагирование, приятное общение, и, главное, работы были выполнены в течение суток. Результат превзошел ожидания. Рекомендую его услуги всем тем, кто ценит качество и профессионализм!
Благодарю данного заказчика за хорошее сотрудничество. Все со временем обсуждали и проектировали модели, рекомендую;)
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