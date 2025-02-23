Разработать логотип для компании ANTPLY, специализирующейся на продаже березовой фанеры. Дизайн должен включать стилизованный муравей, отражающий трудолюбие и командную работу, с минималистичным и геометричным стилем. Использовать современный шрифт и монохромную цветовую гамму с древесными оттенками.
Логотип для компанії по сантехніці та водопостачанню
Всім привіт!
Потрібно розробити логотип для компанії “ТеплоБуд”, яка працює в сфері водопостачання та сантехніки Україні.
🔹 Що потрібно:
✅ Унікальна тематична іконка.
✅ Гарний напис із назвою компанії.
✅ Варіанти кольорової гами.
🔹 Формат файлів:
🖼 SVG (без фону).
📂 Проєктні файли в Adobe Illustrator або CorelDRAW.
Лого розробляємо для майбутнього інтернет-магазину.
Конкурс триватиме 3 дні. Чекаю ваші варіанти! 🚀
Победитель конкурса
Заявки фрилансеров
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