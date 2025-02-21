Требуется разработать логотип для салона красоты. Логотип должен отражать уникальность и стиль заведения, быть запоминающимся и привлекать клиентов. Ожидается креативный подход и оригинальный дизайн.
Создание логотипа для пиццерии
Агентство SMM BY ALEKSA ищет дизайнера для создания логотипа в сфере общепита (пиццерия). В сопроводительное письмо необходимо прикрепить примеры работ и стоимость работы.
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