Создание логотипа для пиццерии

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Закрыт8 заявок87 просмотров

Агентство SMM BY ALEKSA ищет дизайнера для создания логотипа в сфере общепита (пиццерия). В сопроводительное письмо необходимо прикрепить примеры работ и стоимость работы.

Создание логотипов
2 месяца назад
Этот заказ найден ботом в интернете

Заявки фрилансеров

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