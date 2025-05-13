Требуется SEO специалист уровня Senior для вывода сайта на 2000 уникальных пользователей в день за 6 месяцев. Ожидается активное участие в процессе, включая предложения по страницам для раскрутки и взаимодействие с контент-менеджером и программистом. Работа по промежуточным целям и обсуждение бюджета и сроков. Готовы к плотному сотрудничеству.
SEO-спеціаліст для продукту (фарма)
Продуктова команда з глобальними амбіціями у ніші фармакології шукає сильного SEO-спеціаліста з досвідом у висококонкурентних ринках. Очікується 2+ роки досвіду в SEO та успішне просування сайтів на ринках US/CA/EU. Основні завдання включають побудову та реалізацію SEO-стратегії, комунікацію з девами, контентниками та лінкбілдерами, аналіз конкурентів та ринку, побудову SEO-архітектур і роботу над виходом з фільтрів. Пропонується віддалена робота, гнучкий графік та можливість партнерства при сильних результатах.
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