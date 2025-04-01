Требуется продвижение услуг по производству корпусной мебели в Германии для русскоязычного населения. Необходимо создать сайт и запустить рекламу в Instagram, Facebook и TikTok, а также использовать немецкие площадки. Ищем исполнителя с опытом работы и успешными кейсами в Европе.
Seo
Размещение обратных ссылок на качественных ресурсах. Приветствуется публикации, как на европейских сайтах, так же и регион USA.
Существует несколько проектов для работы. Все они европейские.
Предположительно длительное сотрудничество и ведение нескольких проектов.
для связи, лучше всего оставлять телеграм + примерное видение и решение задачи.
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