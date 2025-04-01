Размещение обратных ссылок на качественных ресурсах. Приветствуется публикации, как на европейских сайтах, так же и регион USA.

Существует несколько проектов для работы. Все они европейские.

Предположительно длительное сотрудничество и ведение нескольких проектов.

для связи, лучше всего оставлять телеграм + примерное видение и решение задачи.