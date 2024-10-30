Интересует внешнее СЕО, а именно создание хорошей ссылочной массы для сайта базы данных по фильмам: https://mose.live - ссылки нужны трастовые, а не тупой прогон по каталогам. Прошу желающих взять на себя эту работу - указать доноров и необходимый бюджет на ссылки, цена в заказе только за работу.