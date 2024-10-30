Внешняя оптимизация сайта (SEO)

$300
  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Открыт5 заявок41 просмотр

Интересует внешнее СЕО, а именно создание хорошей ссылочной массы для сайта базы данных по фильмам: https://mose.live - ссылки нужны трастовые, а не тупой прогон по каталогам. Прошу желающих взять на себя эту работу - указать доноров и необходимый бюджет на ссылки, цена в заказе только за работу.

SEOРазмещение ссылок
день назад
Евгений
 
34 года
день в сервисе
онлайн

Заявки фрилансеров

Евгений
 
29 лет
3 года в сервисе
Был
5 минут назад
17 отзывов
13 часов назад
ТОП-5
Поисковые системы (SEO)
Анатолий
 
41 год
14 лет в сервисе
Был
13 часов назад
106 отзывов
19 часов назад
ТОП-5
Поисковые системы (SEO)
Вадим
 
18 лет
2 года в сервисе
Был
10 часов назад
2 отзыва
20 часов назад
Денис
 
23 года
2 месяца в сервисе
Был
21 час назад
21 час назад
Евгений
 
35 лет
6 лет в сервисе
Был
час назад
27 отзывов
21 час назад