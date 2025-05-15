Требуется опытный SEO-специалист или команда для локальной оптимизации массажного салона в Варшаве. Цель — повысить видимость в поиске Google, привлечь целевой трафик и увеличить конверсии. Необходимы четкие предложения по работам, стоимости и срокам выполнения. Наличие успешных кейсов в массажной тематике будет плюсом.
Консультация по Google Analytics 4
Ищу специалиста, который сможет в формате индивидуальной консультации (онлайн) помочь разобраться в практическом использовании Google Analytics 4 для продукта в сложной финтех нише. Важно: не теория, а «руками» — как смотреть конкретную нужную информацию, как фильтровать, где и какие отчёты смотреть.
Основной запрос — понять, как отслеживать количество и эффективность лидов.
Нужен человек, который:
покажет, как правильно работать с интерфейсом GA4 по точечным вопросам (типа как выгрузить динамику по месяцам на конкретной странице конкретного ивента);
подскажет, какие метрики важны именно для оценки лидогенерации;
ответит на мои вопросы по ходу сессии;
сможет объяснить, если что-то непонятно.
Хочу сэкономить время: готова оплатить консультацию, чтобы не тратить часы на самостоятельные разборы и разные версии от ИИ. Формат: Google Meet или аналог, 1–2 часа, с возможностью задать вопросы по моим проектам. Пишите с кратким описанием опыта и примером задач, с которыми работали.
Заявки фрилансеров
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