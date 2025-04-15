Настройка Google Ads на iGaming

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Открыт4 заявки9 просмотров

Добрый день!

Ищем специалиста по Google Ads с подтвержденным опытом на iGaming.

Приложение, ГЕО - Южная Африка.

Необходимо составить список ключевых запросов, запустить и оптимизировать кампании.

Цель по CPA - 6 USD

Оплата по договоренности, зависит от выполнения KPI.

Прошу откликаться специалистов с опытом в iGaming.

Спасибо!

Google AdsНастройка рекламных кампанийПодбор ключевых слов
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