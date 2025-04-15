Ищется специалист для онлайн-консультации по Google Analytics 4 в финтех нише. Необходимо практическое руководство по работе с интерфейсом, фильтрации данных и оценке лидогенерации. Формат: Google Meet, 1-2 часа. Оплата за консультацию с возможностью задать вопросы по проектам.
Настройка Google Ads на iGaming
Добрый день!
Ищем специалиста по Google Ads с подтвержденным опытом на iGaming.
Приложение, ГЕО - Южная Африка.
Необходимо составить список ключевых запросов, запустить и оптимизировать кампании.
Цель по CPA - 6 USD
Оплата по договоренности, зависит от выполнения KPI.
Прошу откликаться специалистов с опытом в iGaming.
Спасибо!
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