Виконання SEO просування для проекту в сфері хостинг-провайдерів. Завдання включає аналіз конкурентів, пошук ключових запитів, внутрішню та зовнішню оптимізацію, а також роботу з даними аналітики. Очікується якісний підхід без масового накрутки лінків. Команда шукає спеціаліста, готового до глибокого аналізу та обґрунтованих експериментів.
Продвижение сайта SEO на Tilda
Нужно продвижение сайта по продаже автомобильных аккумуляторов на тильде.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $800Поисковые системы (SEO)3 заявкиОткрыт2 дня назад
Требуется SEO-продвижение сайта студии дизайна, визуализации и web разработки. Основная задача - оптимизация сайта для повышения видимости в поисковых системах и привлечение целевой аудитории.Поисковые системы (SEO)9 заявокОткрыт9 дней назад
Ищем специалиста по Google Ads с опытом в iGaming для работы в Южной Африке. Задача: составление списка ключевых запросов, запуск и оптимизация рекламных кампаний с целью CPA - 6 USD. Оплата по договоренности в зависимости от выполнения KPI.Поисковые системы (SEO)4 заявкиОткрыт9 дней назад
Ищется специалист для онлайн-консультации по Google Analytics 4 в финтех нише. Необходимо практическое руководство по работе с интерфейсом, фильтрации данных и оценке лидогенерации. Формат: Google Meet, 1-2 часа. Оплата за консультацию с возможностью задать вопросы по проектам.Поисковые системы (SEO)1 заявкаОткрыт10 дней назад
- $400
Требуется опытный SEO-специалист или команда для локальной оптимизации массажного салона в Варшаве. Цель — повысить видимость в поиске Google, привлечь целевой трафик и увеличить конверсии. Необходимы четкие предложения по работам, стоимости и срокам выполнения. Наличие успешных кейсов в массажной тематике будет плюсом.Поисковые системы (SEO)9 заявокОткрыт11 дней назад
- $300
Требуется внешняя SEO-оптимизация сайта базы данных по фильмам. Необходимо создать качественную ссылочную массу с использованием трастовых доноров. Укажите список доноров и бюджет на ссылки, цена в заказе указана только за работу.Поисковые системы (SEO)6 заявокОткрыт12 дней назад
Рассматривается целесообразность создания русской версии сайта студии красоты Magic Hair. Учитывается спрос на услуги в русскоязычном сегменте. Исследуются преимущества и недостатки такого шага для привлечения клиентов.Поисковые системы (SEO)3 заявкиОткрыт14 дней назад
Ищется специалист по SEO для полного цикла продвижения сайта услуг в китайских поисковых системах, таких как Baidu и Sogou. Возможна работа как с существующими сайтами, так и с отдельно разработанными лендингами. Требуется привлечение трафика и оптимизация контента для китайского рынка.Поисковые системы (SEO)1 заявкаОткрыт17 дней назад