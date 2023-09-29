Написать отзывы

Доброго времени суток!

Имеем множество сайтов, на которых много внутренних страниц. Надо наполнить тематическими уникальными положительными живыми отзывами.

Также отзывы надо разместить и на сторонних ресурсах-отзовиках, в том числе на Яндекс.

Предлагайте цену на 1 отзыв.