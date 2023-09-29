Написать отзывы

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КопирайтингЗакрыт49 заявок137 просмотров
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Доброго времени суток!

Имеем множество сайтов, на которых много внутренних страниц. Надо наполнить тематическими уникальными положительными живыми отзывами.
Также отзывы надо разместить и на сторонних ресурсах-отзовиках, в том числе на Яндекс.

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3 месяца назад
daryatsarskaya
Дарья 
25 летРоссия
3 месяца в сервисе
Была
2 месяца назад